СБУ задержала агентку РФ, которая "сливала" расположение складов с боеприпасами под Харьковом
В Украине задержали вражескую информаторку, которая "охотилась" за складами с боеприпасами ВСУ в Харьковской области. В частности, злоумышленница собирала разведданные о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны в Купянском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"В первую очередь агрессора интересовали локации хранения военной техники, оружия и боеприпасов ВСУ на прифронтовых территориях региона. Развединформация требовалась врагу для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским объектам", - говорится в сообщении.
По данным следствия, российская спецслужба привлекла женщину к негласному сотрудничеству через ее мужа, находящегося на территории страны-агрессора.
"Для сбора данных злоумышленница выходила на местность и скрыто фотографировала военные объекты. Полученные сведения посылала в РФ через мессенджеры", - добавили в СБУ.
Сейчас фигурантке доложено о подозрении. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 8 лет тюрьмы.
Как сообщалось, СБУ задержала в Харькове агента ФСБ, готовившего теракты против украинских летчиков и спецназовцев. Работникам СБУ удалось найти схрон со взрывчаткой.
Кроме того, в Харькове разоблачили и задержали еще одного российского агента. Он корректировал ракетные удары по городу, а также передавал россиянам информацию о военных.
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