ua ru
Вт, 21 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

СБУ задержала агентку РФ, которая "сливала" расположение складов с боеприпасами под Харьковом

Новина українською →
Украина, Вторник 21 марта 2023 14:47
СБУ задержала агентку РФ, которая "сливала" расположение складов с боеприпасами под Харьковом Фото: СБУ задержала агентку РФ, которая "сливала" расположение складов с боеприпасами под Харьковом (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине задержали вражескую информаторку, которая "охотилась" за складами с боеприпасами ВСУ в Харьковской области. В частности, злоумышленница собирала разведданные о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны в Купянском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"В первую очередь агрессора интересовали локации хранения военной техники, оружия и боеприпасов ВСУ на прифронтовых территориях региона. Развединформация требовалась врагу для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским объектам", - говорится в сообщении.

По данным следствия, российская спецслужба привлекла женщину к негласному сотрудничеству через ее мужа, находящегося на территории страны-агрессора.

"Для сбора данных злоумышленница выходила на местность и скрыто фотографировала военные объекты. Полученные сведения посылала в РФ через мессенджеры", - добавили в СБУ.

СБУ задержала агентку РФ, которая &quot;сливала&quot; расположение складов с боеприпасами под Харьковом

Сейчас фигурантке доложено о подозрении. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 8 лет тюрьмы.

Как сообщалось, СБУ задержала в Харькове агента ФСБ, готовившего теракты против украинских летчиков и спецназовцев. Работникам СБУ удалось найти схрон со взрывчаткой.

Кроме того, в Харькове разоблачили и задержали еще одного российского агента. Он корректировал ракетные удары по городу, а также передавал россиянам информацию о военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Вооруженные силы Украины
NEWS
Обучение украинских пилотов на западных истребителях может занять полгода, - генерал
Обучение украинских пилотов на западных истребителях может занять полгода, - генерал
DAILY
Не только МиГи. Какие самолеты нужны Украине, чтобы победить Россию в небе
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Не только МиГи. Какие самолеты нужны Украине, чтобы победить Россию в небе