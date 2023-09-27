Так, корректировщиками российских ракет на Киев оказались двое местных жителей, работавших на главное управление Генштаба ВС РФ (ГРУ).

"Основными целями вражеской атаки являлись столичные объекты жизнеобеспечения, в том числе энергогенерирующие предприятия", - говорится в сообщении.

СБУ задержала агентов РФ, направивших ракеты на Киев 21 сентября (t.me/SBUkr)

В поле зрения военной разведки РФ они попали из-за своих антиукраинских сообщений в соцсетях, которые распространяли после начала полномасштабного вторжения агрессора.

"Потом представитель российского ГРУ дистанционно завербовал обоих мужчин и поставил им задачу по сбору разведданных на территории Киева. По указанию российской спецслужбы агенты отслеживали места базирования и перемещения Сил обороны в столичном регионе", - рассказали в СБУ.

Для этого они выходили на улицы и скрыто фиксировали пункты дислокации украинских защитников. Также фигуранты "втемную" использовали своих знакомых, у которых выспрашивали нужную информацию под видом бытовых разговоров.

Кроме того, вражеские агенты присылали своему российскому "куратору" фотографии и геолокации стратегически важных объектов энергетической инфраструктуры. Для передачи сведений предатели использовали мессенджер, а чтобы замаскировать "сеансы" связи, создали несколько анонимных аккаунтов.

За каждую выполненную задачу злоумышленники получали из РФ деньги. Им грозит пожизненное заключение.

Обстрел Киева

21 сентября российские войска устроили первую за последние полгода атаку на єнергообїекті в Украине. В частности, утром раздались взрывы и в Киеве. Из-за атаки на столицу были повреждены энергосети, а тысячи людей остались без света. На данный момент известно, что российские войска 21 сентября выпустили по Украине 43 ракеты из стратегической авиации. ПВО сбила 38 из них. Подробнее об этом обстреле - в материале РБК-Украина.