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СБУ задержала агентов Кремля, которые шпионили за руководством военкоматов в Киеве

Фото: СБУ задержала агентов Кремля, которые шпионили за руководством военкоматов в Киеве (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ задержала российских информаторов, которые шпионили за руководством военкоматов в Киеве. Они пытались собирать закрытые сведения вблизи украинских воинских частей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Злоумышленники собирали разведданные о местах дислокации Сил обороны, а также информировали агрессора о техническом состоянии объектов критической инфраструктуры после вражеских ударов", - говорится в сообщении.

Интересно, что шестерых российских агентов из этой сети СБУ задержала в конце февраля. Сейчас задержаны еще три информатора ФСБ.

Среди фигурантов:

  • житель столичного региона, пытавшийся выявить запасной командный пункт руководства территориального центра комплектования и социальной поддержки Киева. Также он получил задание от ФСБ - попасть "под легендой" в помещение одного из военкоматов и провести там разведку;
  • другой злоумышленник пошел на сотрудничество с врагом, поскольку рассчитывал на "должность" в оккупационной администрации в случае захвата части южного региона Украины.

"Информаторы были на дистанционной связи с кадровым сотрудником ФСБ, который привлек их к негласному сотрудничеству после начала полномасштабного вторжения. Для коммуникации использовали специально созданный анонимный Telegram-канал", - добавили в спецслужбе.

Следователи СБУ сообщили злоумышленникам о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Сейчас фигуранты под стражей. Продолжается расследование.

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КиевСлужба безопасности Украины