СБУ задержала агентов Кремля, которые шпионили за руководством военкоматов в Киеве

"Злоумышленники собирали разведданные о местах дислокации Сил обороны, а также информировали агрессора о техническом состоянии объектов критической инфраструктуры после вражеских ударов", - говорится в сообщении.

Интересно, что шестерых российских агентов из этой сети СБУ задержала в конце февраля. Сейчас задержаны еще три информатора ФСБ.

Среди фигурантов:

житель столичного региона, пытавшийся выявить запасной командный пункт руководства территориального центра комплектования и социальной поддержки Киева. Также он получил задание от ФСБ - попасть "под легендой" в помещение одного из военкоматов и провести там разведку;

другой злоумышленник пошел на сотрудничество с врагом, поскольку рассчитывал на "должность" в оккупационной администрации в случае захвата части южного региона Украины.

"Информаторы были на дистанционной связи с кадровым сотрудником ФСБ, который привлек их к негласному сотрудничеству после начала полномасштабного вторжения. Для коммуникации использовали специально созданный анонимный Telegram-канал", - добавили в спецслужбе.

Следователи СБУ сообщили злоумышленникам о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Сейчас фигуранты под стражей. Продолжается расследование.