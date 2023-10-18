СБУ задержала агента ликвидированного пропагандиста Татарского: пытался "залечь на дно"

Было установленно, что очередной агент Главного управления Генерального штаба ВС РФ (ГРУ) собирал для захватчиков разведданные о перемещении Сил обороны Украины в направлениях восточного и южного фронтов.

Предателя удалось задержать в результате проведения многоходовой спецоперации.

По имеющимся данным, Татарский дистанционно завербовал его осенью 2022 года и предложил сотрудничество в пользу России.

"С ноября 2022 по апрель 2023 года всю полученную информацию фигурант дистанционно присылал своему "связному" - российскому "военкору" Владлену Татарскому. В дальнейшем кремлевский пропагандист передавал ее представителям военной разведки России", - рассказали в СБУ.

Также отмечается, что после ликвидации Татарского в апреле агент "пытался "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия", но на него вышли работники украинских спецслужб, установили местонахождение и задержали предателя.

Злоумышленником оказался житель одного из городов возле Днепра. Вражеский информатор имеет две судимости и общий тюремный "стаж" почти 8 лет, которые он получил за кражи, незаконное завладение транспортными средствами, хулиганство и нанесение тяжких телесных повреждений.

В СБУ рассказали, что Татарский дистанционно завербовал фигуранта осенью 2022 года и предложил сотрудничество в пользу РФ, а в поле зрения "военкора" изменник попал из-за собственных антиукраинских комментариев, которые публиковал на одном из прокремлевских Телеграмм-каналов, связанных с российским ГРУ.

Для сбора разведданных он регулярно объезжал окрестности Днепра и скрыто фиксировал маршруты движения подразделений военных ВСУ, после чего отправлял Татарскому собранные сведения, и "тщательно удалял все отправленные сообщения".

При обыске по месту жительства фигуранта были обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны, которые тот использовал для сбора и передачи разведданных врагу.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК. Сейчас он под стражей. Фигуранту грозит пожизненное заключение.

Напомним, российский пропагандист Владлен Татарский погиб 2 апреля в Санкт-Петербурге (РФ) в результате взрыва в кафе, в котором он находился на тот момент.

Подробнее об этом - в материале "ФСБ или "привет" Пригожину? Кто стоит за подрывом "военкора" Татарского и зачем это РФ".