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СБУ задержала агента Кремля, готовившего атаку на Харьков

Фото: СБУ задержала агента Кремля, готовившего атаку на Харьков (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Агент российской разведки готовил новую воздушную атаку РФ на Харьков. Его задержала СБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Контрразведка Службы безопасности задержала российского агента, занимавшегося подготовкой нового воздушного удара РФ по Харькову. Злоумышленник входил в состав агентурного аппарата главного управления генерального штаба ВС РФ (более известного как ГРУ)", - говорится в сообщении.

Для выполнения враждебной задачи он объезжал территорию города и скрыто фиксировал места базирования сил обороны.

Кроме того, его интересовали координаты железнодорожных узлов, где разгружаются военная техника и боеприпасы ВСУ для защитников города и украинских защитников на передовой.

"Во время таких "вылазок" фигурант пытался также определить детали о работе стратегически важных объектов промышленности, в том числе местных авиапредприятий", - добавили в СБУ.

 

Сотрудники СБУ задержали вражеского агента "на горячем" около одного из промышленных объектов Харькова, где он проводил доразведку местности.

По данным следствия, приспешником агрессора оказался местный житель, попавший в поле зрения российских спецслужб из-за своих публикаций в соцсетях, которые он совершал после начала полномасштабного вторжения. Во время обыска по адресу проживания задержанного обнаружены мобильные телефоны и компьютерная техника, которые он использовал для переписки с агрессором.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Пока он под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Задержания агентов РФ в Харькове и области

Ранее в Харькове разоблачили российскую агентурную сеть. Ее участники наводили вражеские ракеты, а также "сливали" оккупантам перемещение ВСУ. Кроме того, в Харьковской области разоблачили еще одного прокремлевского агитатора, который участвовал в постановочных сюжетах российских медиа в период временной оккупации региона.

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Служба безопасности Украиныхарков