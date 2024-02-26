СБУ задержала афериста в колонии Житомира, он наживался на родственниках украинских пленных

Детали дела

По данным следствия, незаконную деятельность организовал заключенный одного из исправительных учреждений Житомира.

Злоумышленник в интернете находил людей, которые разыскивали своих близких - бойцов ВСУ, попавших в плен или пропавших во время боев на передовой.

Затем фигурант звонил семьям украинских защитников и за деньги обещал найти и вернуть их домой.

Часть сообщников находится на свободе

"Стоимость "услуг" мошенника составляла от 5 до 55 тысяч гривен. Сумма зависела от платежеспособности потерпевшего", - говорится в сообщении.

Установлено, что деньги перечисляли на банковские карты его сокамерников и сообщников "на свободе". Среди них были его мать и гражданская жена.

Фото: Обыск (facebook.com/SecurSerUkraine)

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства злоумышленником более 50 тысяч гривен с близких украинского воина, который считается пропавшим без вести.

Ему грозит тюремный срок

Во время обысков в камере заключенного-мошенника и по месту жительства его сообщников обнаружено несколько мобильных телефонов, банковские карты и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Сейчас организатору схемы сообщено о подозрении по факту мошенничества. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Продолжается расследование для привлечения к ответственности других соучастников преступления.

Злоумышленники пытаются нажиться на родственниках пленных

Недавно уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что мошенники снова придумали новую преступную схему по обогащению. В этот раз родным и знакомым военнопленных предлагают за деньги "включить" их в списки на обмен.

Также мошенники начали использовать обмен военнопленными, состоявшийся 3 января как возможность для наживы. Неизвестные из профилей представляются именем уволенных защитников, предлагают "информацию", а затем начинают требовать деньги.