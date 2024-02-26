RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

СБУ задержала афериста в колонии Житомира, он наживался на родственниках украинских пленных

Архивное фото: СБУ задержала афериста в колонии Житомира (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Житомирском исправительном учреждении задержали заключенного, который обманывал родственников пленных. Теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали дела

По данным следствия, незаконную деятельность организовал заключенный одного из исправительных учреждений Житомира.

Злоумышленник в интернете находил людей, которые разыскивали своих близких - бойцов ВСУ, попавших в плен или пропавших во время боев на передовой.

Затем фигурант звонил семьям украинских защитников и за деньги обещал найти и вернуть их домой.

Часть сообщников находится на свободе

"Стоимость "услуг" мошенника составляла от 5 до 55 тысяч гривен. Сумма зависела от платежеспособности потерпевшего", - говорится в сообщении.

Установлено, что деньги перечисляли на банковские карты его сокамерников и сообщников "на свободе". Среди них были его мать и гражданская жена.

Фото: Обыск (facebook.com/SecurSerUkraine)

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства злоумышленником более 50 тысяч гривен с близких украинского воина, который считается пропавшим без вести.

Ему грозит тюремный срок

Во время обысков в камере заключенного-мошенника и по месту жительства его сообщников обнаружено несколько мобильных телефонов, банковские карты и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Сейчас организатору схемы сообщено о подозрении по факту мошенничества. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Продолжается расследование для привлечения к ответственности других соучастников преступления.

Злоумышленники пытаются нажиться на родственниках пленных

Недавно уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что мошенники снова придумали новую преступную схему по обогащению. В этот раз родным и знакомым военнопленных предлагают за деньги "включить" их в списки на обмен.

Также мошенники начали использовать обмен военнопленными, состоявшийся 3 января как возможность для наживы. Неизвестные из профилей представляются именем уволенных защитников, предлагают "информацию", а затем начинают требовать деньги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныЖитомираферистыВооруженные силы Украины