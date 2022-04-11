СБУ запустила додаток для перевірки підозрілих осіб

Кіберфахівці Служби безпеки України разом із командами YouControl та Artellence розробили додаток "ТиХто" для перевірки підозрілих осіб, зокрема на блокпостах.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис СБУ у Facebook.
Основною метою додатку стало бажання спростити процедуру перевірки осіб на блокпостах, на вулицях під час комендантанської години чи в будь-яких інших ситуаціях. У спецслужбі запевнили, що додаток не містить, не зберігатиме та на передавати персональні дані.
"Завдяки йому можна перевірити:
СБУ використовуватиме для перевірки дані з відкритих реєстрів. Разом із тим, у відомсті закликали негайно передавати правоохоронцям будь-яку інформацію про "фактори ризику" в додатку.
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