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СБУ призвали обратить внимание на работу "Сенс банка"

Фото: СБУ призвали обратить внимание на работу "Сенс банка" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Служба безопасности Украины должна обратить внимание на работу "Сенс банка" (бывший "Альфа банк Украина") во время войны и на чиновников, покрывающих их антиукраинскую деятельность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экономиста Бориса Кушнирука в Facebook.

По мнению эксперта, "Альфа-Банк" уверенно чувствует себя в Украине благодаря поддержке со стороны начальника департамента финансового мониторинга НБУ Натальи Дегтяревой.

"Весной 2018 года НБУ за одни и те же нарушения оштрафовал "Укрсоцбанк", тогда уже полностью поглощенный "Альфа-Банком", и "ТАСкомбанком". Но председателя правления ТАС Екатерину Мелеш НБУ уволил за нарушение, а вот ее коллегу из "Альфа Банка" - Викторию Михайльо - почему-то нет. Почему, а точнее "сколько" стоит это "нет", похоже, знала Наталья Дегтярева. Именно ее департамент пропустил договоры топ-менеджмента украинского "Альфа Банка" о "золотых парашютах". Недавно НБУ оштрафовал Sense Bank за нарушение в сфере финмониторинга на 47,7 млн грн. Но почему-то при этом никаких санкций к менеджменту банка, хотя бы к главе его финмониторинга, как это бывает в подобных случаях, нет", - заявил экономист.

Кушнирук считает, что СБУ должна обратить внимание на работу российского банка во время войны и на чиновников, "покрывающих их антиукраинскую деятельность".

Напомним, в Украине близкие Владимиру Путину российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен обладают значительными активами, в т.ч. Альфа Банком, который недавно был переименован в "Сенс Банк".

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