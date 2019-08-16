СБУ зацікавилася діяльністю IMAX в Криму

Фото: СБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Ялті продовжує роботу кінотеатр "Сатурн-IMAX", незважаючи на санкційний режим

Служба безпеки України (СБУ) зацікавилася роботою в анексованому Криму канадської кінокорпорації IMAX та інших західних представництв кіноіндустрії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим.Реалії.

Зазначається, що після перевірки інформації, у разі наявності підстав, СБУ вживе заходів правового реагування.

Крім того, прес-служба Міністерства закордонних справ Канади повідомила, що вони також знайомі з ситуацією і повідомлять про свою позицію найближчим часом.

За попередньою інформацією, у Ялті продовжує роботу кінотеатр "Сатурн-IMAX", де показують іноземні фільми у форматі ІМАХ, незважаючи на санкційний режим. У цьому та інших кінотеатрах півострова демонструють західні новинки у російському дубляжі.

Також напередодні стало відомо, що з кримського прокату відкликали український мультфільм через порушення авторських прав і прав ліцензування Україною кінопрокату в Криму.

Посольство Канади в Україні раніше повідомило, що можлива діяльність компанії IMAX в Ялті буде перевірена Королівською канадською кінною поліцією і Канадської митною службою.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Нижній Ореанді на півдні Криму продана колишня так звана дача Брежнєва, яка була "націоналізована" окупаційною владою після анексії півострова.