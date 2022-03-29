RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

СБУ зафіксувала доказ воєнних злочинів Росії: "зрівняти з землею від сходу до заходу"

СБУ перехопила розмову окупнатів (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Росія вже 34-й день жорстоко руйнує міста України. До того ж країна-агресор порушує закони та звичаї війни. Також СБУ опублікувала черговий доказ того, що окупанти чинять геноцид українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Зокрема, СБУ опублікувала аудіозапис між двома офіцерами російської армії. Один з них віддавав накази іншому повністю знищити три українських села разом з цивільними у Сумській області.

Зазначається, що злочини вчиняли офіцери окупаційної армії з позивними "Венец" і "Ратник". СБУ повідомляє, що "Венец" є командиром 4-ї танкової дивізії, полковник Журавльов Євген Миколайович. "Ратник" - його підлеглий, командир одного з підрозділів.

Під час розмови повідомляється, що вбивця "Венец" віддає наказ знищити українське село: "Відпрацювати треба по Скрягівці, зрівняти з землею від східного до західного боку".

А от інший своєю чергою скаржиться на опір ЗСУ і доповідає своєму командиру: "Зараз вгатив туди, звідки можуть бити. Там житлові квартали. Вони зараз образяться і будуть працювати".

Однак "Венец" наказав знищити ще два українських села.

Раніше ми повідомляли, що СБУ ліквідувала 5 ворожих ботоферм потужністю понад 100 тисяч фейкових акаунтів.

Також ми писали, що СБУ з початку війни затримала понад 350 російських диверсантів.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України