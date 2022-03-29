СБУ зафіксувала доказ воєнних злочинів Росії: "зрівняти з землею від сходу до заходу"

Зокрема, СБУ опублікувала аудіозапис між двома офіцерами російської армії. Один з них віддавав накази іншому повністю знищити три українських села разом з цивільними у Сумській області.

Зазначається, що злочини вчиняли офіцери окупаційної армії з позивними "Венец" і "Ратник". СБУ повідомляє, що "Венец" є командиром 4-ї танкової дивізії, полковник Журавльов Євген Миколайович. "Ратник" - його підлеглий, командир одного з підрозділів.

Під час розмови повідомляється, що вбивця "Венец" віддає наказ знищити українське село: "Відпрацювати треба по Скрягівці, зрівняти з землею від східного до західного боку".

А от інший своєю чергою скаржиться на опір ЗСУ і доповідає своєму командиру: "Зараз вгатив туди, звідки можуть бити. Там житлові квартали. Вони зараз образяться і будуть працювати".

Однак "Венец" наказав знищити ще два українських села.