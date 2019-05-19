СБУ затримали митників за продаж інформації з бази ДФС

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили схему збуту та отримання інформації з автоматизованих систем митниці Державної фіскальної служби (ДФС) України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що працівниками СБУ було встановлено, що державний інспектор Одеської митниці разом з двома мешканцями Вінниці налагодив механізм отримання хабарів за продаж інформації, яка знаходиться в автоматизованій системі митного оформлення "Інспектор-2006".

"За грошову винагороду зловмисники передавали зацікавленим особам відомості про перетин державного кордону транспортними засобами на іноземній реєстрації та персональні дані водіїв", - розповіли в СБУ.

Співробітники спецслужби задокументували факти збуту службової інформації з бази на суму в 30 тис. гривень.

"Обох посередників правоохоронці затримали у Вінниці відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час чергової спроби продажу даних. Одночасно на робочому місці затримано державного інспектора", - заявили в Службі безпеки.

В даний час вирішується питання про повідомлення підозри у скоєні злочинів, що передбачені за ч. 3 ст 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах) та ч.3 ст. 368 (Одержання хабара).

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Чернівцях на хабарі затримали інспектора ДФС. За інформацію ДБР, ревізор-інспектор управління податків та зборів вимагав від приватного підприємця 700 доларів США.