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СБУ затримала на хабарі радника керівництва МВС

Новини » Надзвичайні події    14.03.2019 - 15:24
СБУ затримала на хабарі радника керівництва МВС
Фото: затримання хабарника (ssu.gov.ua)

Зловмисник вимагав 30 тис. доларів від власників мережі київських ломбардів

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБУ спільно із Генпрокуратурою викрили на хабарі радника на громадських засадах керівництва Міністерства внутрішніх справ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ

Як зазначається, оперативники спецслужби встановили, що радник за сприяння керівництва одного із слідчих управлінь Нацполіції вимагав через посередника 30 тис. доларів від власників мережі київських ломбардів. За цю суму він обіцяв сприяти непритягненню працівників мережі до кримінальної відповідальності та припинення слідчих дій у межах розпочатого провадження.

Правоохоронці затримали посередника у Києві під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Наразі відбуваються невідкладні слідчі дії за місцями роботи та проживання фігурантів справи. Вирішується питання щодо оголошення раднику підозри в скоєнні злочину, передбаченого ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Фото: затримання хабарника (ssu.gov.ua)

РБК-Україна писало, що Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило начальника відділу СБУ, його підлеглого та двох цивільних осіб, які вимагали у громадянина України грошові кошти у сумі 110 тис. доларів. 

Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області на отриманні хабаря викрито фахівця відділення цивільного захисту Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України.

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