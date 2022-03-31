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СБУ затримала скандального політичного експерта за держзраду. Суд взяв його під варту

Фото: політичний експерт Гліб Ляшенко (скрін відео)
Автор: Владислав Красінський

Служба безпеки України затримала скандального політичного експерта. Йому оголосили підозру у державній зраді, суд вже взяв чоловіка під варту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook управління СБУ у Львівській області.

Відзначимо, за даними співрозмовника РБК-Україна в силових структурах, мова йде про Гліба Ляшенка. Раніше він часто з'являвся в ефірі українських телеканалів.

Як зазначають в СБУ, він діяв на шкоду національним інтересам України, зокрема, через ЗМІ підтримував дії країни агресора.

"Проведені лінгвістичні експертизи встановили, що своїми висловлюваннями і закликами псевдоексперт умисно зазіхав на суверенітет нашої держави. Крім того, він займався дискредитацією державної політики і навмисне нівелював події на Сході України", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що його інформаційну пропаганду використовували російські медіа для виправдання дій в Україні. Затриманому повідомили про підозру за ч.1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 4 млн гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські прикордонники затримали диверсанта на велосипеді в Київській області.

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Служба безпеки Українидержзрада