СБУ затримала скандального політичного експерта за держзраду. Суд взяв його під варту

Відзначимо, за даними співрозмовника РБК-Україна в силових структурах, мова йде про Гліба Ляшенка. Раніше він часто з'являвся в ефірі українських телеканалів.

Як зазначають в СБУ, він діяв на шкоду національним інтересам України, зокрема, через ЗМІ підтримував дії країни агресора.

"Проведені лінгвістичні експертизи встановили, що своїми висловлюваннями і закликами псевдоексперт умисно зазіхав на суверенітет нашої держави. Крім того, він займався дискредитацією державної політики і навмисне нівелював події на Сході України", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що його інформаційну пропаганду використовували російські медіа для виправдання дій в Україні. Затриманому повідомили про підозру за ч.1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 4 млн гривень.