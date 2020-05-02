СБУ затримала прикордонників, які збирали "данину" за перетин кордону

Служба безпеки України в Сумській області викрила схему отримання хабарів прикордонниками за обіцянку не перешкоджати у перетині кордону під час карантину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як повідомляється, отримання хабарів відбувалася в міжнародному пункті пропуску "Бачівськ".

"Працівники одної зі змін посту, серед яких митники та чиновники Держприкордонслужби, обкладали "даниною" українських громадян, які у власних справах виїжджають за кордон, а також у зворотному напрямку. За 2 тисячі гривень з кожного приватного мікроавтобуса чиновники обіцяли пасажирам безперешкодний перетин держкордону в умовах карантину", - йдеться в попередній версії слідства.

За оперативною інформацією, за зміну прикордонники одержували до 50 тисяч гривень хабарів.

Також повідомляється, що під час обшуків фігуранти намагалися позбутися доказів протиправної діяльності, у тому числі незаконно отриманих грошей.

"Зараз вирішується питання щодо повідомлення посадовим особам зміни пункту пропуску про підозру та обрання міри запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Також порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше в Сумах СБУ викрила незаконне виготовлення і продаж медичним закладам регіону фальсифікованого антисептика.

Також РБК-Україна писало, що на українському кордоні з початку карантину виявили 96 порушників самоізоляції.