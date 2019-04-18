СБУ затримали шахрая з хабарем для "керівництва ГПУ"

Фото: неправомірна вигода (facebook.com/LlutsenkoYuri/)

На даний час проводяться першочергові слідчі дії

Співробітники Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України затримали громадянина, який вимагав та отримав 500 тис. доларів неправомірної вигоди нібито для керівництва Генпрокуратури. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу ГПУ.

Як зазначається, у 2018 році Головною військовою прокуратурою до Дарницького райсуду Києва направлено обвинувальний акт у кримінальному провадженні від 03.11.2016 за обвинуваченням громадянина Л. та громадянина Д. у вчиненні кримінальних правопорушень. На даний час обвинувальний акт перебуває на розгляді в суді на стадії підготовчого судового засідання. Державне обвинувачення здійснюють прокурори ГВП ГПУ.



На початку лютого цього року знайомий обвинувачених громадянин Н. повідомив, що має можливість вирішити з Генпрокурором Ю. Луценком та заступником - головним військовим прокурором А. Матіосом питання щодо прийняття рішення про закриття кримінального провадження. За прийняття такого рішення, обвинуваченим громадянам Л. та Д. необхідно надати нібито для Генпрокурора та його заступника неправомірну вигоду в сумі 500 тис. доларів.



Сьогодні після передачі обвинуваченими громадянами Л. та Д. предмету неправомірної вигоди в сумі 500 тис доларів громадянину Н., останнього затримали слідчі СБУ відповідно до вимог статті 208 КПК України.

На даний час проводяться першочергові слідчі дії.

Фото: затримання (facebook.com/LlutsenkoYuri/)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що співробітники ГПУ затримали на хабарі 200 тис. доларів керівника та заступника Держгеокадастру України в Закарпатській області. Посаду голови Держгеокадастру в Закарпатській області займала Світлана Мельничук

Крім того, співробітники СБУ викрили на хабарах керівництво державної акціонерної компанії "Хліб України". Як повідомляється, топ-менеджери компанії спільно із заступником міського голови одного із облцентрів вимагали 100 тис. гривень на місяць від бізнесмена. За вказану суму зловмисники гарантували чоловікові не розірвання договору оренди частини майнового комплексу одного з дочірніх підприємств компанії.