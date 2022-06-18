СБУ затримала коригувальника ракетних ударів по мосту через Дністровський лиман

Контррозвідники викрили і затримали ще одного російського шпигуна в Одеській області. Ворожий агент коригував ракетні удари по мосту через Дністровський лиман.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Правоохоронці з'ясували, що про результати обстрілів агент доповідав своєму "куратору" через закриті канали зв’язку.
Також Служба безпеки викрила підприємця в Херсонській області, який організував захоплення Новокаховського підрозділу "Херсонгазу". Чоловіку оголосили підозру у державній зраді.
Крім того, СБУ повідомила підозру бойовику з так званої "народної міліції ДНР". Він організовував ворожі блокпости у Харківській області та брав участь у бойових діях в Чугуївському районі. Наразі зловмисник переховується у Донецьку.
Нагадаємо, що російські окупанти неодноразово били ракетами по мосту через Дністровський лиман.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.