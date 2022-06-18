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СБУ затримала коригувальника ракетних ударів по мосту через Дністровський лиман

Фото: затримано коригувальника ракетних ударів в Одеській області (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Контррозвідники викрили і затримали ще одного російського шпигуна в Одеській області. Ворожий агент коригував ракетні удари по мосту через Дністровський лиман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Правоохоронці з'ясували, що про результати обстрілів агент доповідав своєму "куратору" через закриті канали зв’язку.

Також Служба безпеки викрила підприємця в Херсонській області, який організував захоплення Новокаховського підрозділу "Херсонгазу". Чоловіку оголосили підозру у державній зраді.

Крім того, СБУ повідомила підозру бойовику з так званої "народної міліції ДНР". Він організовував ворожі блокпости у Харківській області та брав участь у бойових діях в Чугуївському районі. Наразі зловмисник переховується у Донецьку.

Нагадаємо, що російські окупанти неодноразово били ракетами по мосту через Дністровський лиман.

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