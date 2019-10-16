СБУ затримала контрабандистів, які реалізовували сигарети з ОРДЛО в Україні

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали в Донецькій області двох зловмисників, які займалися переправленням контрафактних сигарет з окупованих районів Донецької та Луганської області на території України і за кордоном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як повідомляється, двоє жителів Курахового і окупованого Донецька нелегально переправляли сигарети виробництва Донецької тютюнової фабрики через лінію розмежування. Потім через пошту контрафакт надсилали в різні регіони України, а також за кордон. Підроблені цигарки продавали під виглядом відомих марок. У цілому вилучено цигарок на більш ніж 1,5 мільйона гривень.

"Правоохоронці виявили 20 ящиків контрафактного товару в Кураховому, ще 40 - на транзитному поштовому відділенні у Дніпрі. Всього було вилучено майже 2000 блоків сигарет. Зараз вирішується питання про накладення арешту на фальсифіковані тютюнові вироби", - йдеться в повідомленні.

Відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї) і ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія передав до СБУ докази підкупу учасників акцій протестів проти узгодження "формули Штайнмайера".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що так звані "спецслужби" бойовиків на Донбасі схиляють громадян, які відбувають покарання на контрольованих ними територіях, виконувати завдання на шкоду державній безпеці України після їх передачі на контрольовану територію. СБУ виявила 11 завербованих осіб.