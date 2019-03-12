СБУ затримала у Києві главу крупного міжнародного наркосиндикату

У синдикат входило понад 13 тис. осіб

Служба безопасности Украины совместно с полицией Израиля блокировали деятельность крупнейшей за последнее десятилетие международной сети Интернет-торговле наркотиками. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что правоохранители установили, что в 2017 году гражданин Израиля в одном из социальных мессенджеров создал Интернет-канал для сбыта оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ. За несколько лет нелегальный бизнес расширился и такие "торговые площадки" начали функционировать в других социальных сетях.

По данным израильской полиции, география преступной деятельности наркоторговцев распространялась на страны Южной и Северной Америки, Европейского союза, Ближнего Востока, Азии и Африки.

В синдикат входило более 13 тыс. лиц, в том числе контрабандисты, дилеры, администраторы групп в соцсетях.

12 марта на основании ходатайства о международной помощи украинские правоохранители задержали главу наркокартеля в Киеве, куда он прибыл для налаживания бизнес-связей" с представителями местных криминальных кругов. Сейчас иностранца передали сотрудникам Национальной полиции Украины для организации его экстрадиции в страну происхождения.

РБК-Украина писало, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с таможенниками и под процессуальным руководством прокуратуры блокировали в Закарпатской области контрабанду крупной партии героина в Европу