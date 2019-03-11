ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

СБУ блокувала масштабну контрабанду героїну до Європи

Новини » Надзвичайні події    11.03.2019 - 12:52
СБУ блокувала масштабну контрабанду героїну до Європи
Фото: затримання контрабандиста (ssu.gov.ua)

Правоохоронці вилучили 31 кг героїну

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з митниками та під процесуальним керівництвом прокуратури блокували у Закарпатській області контрабанду великої партії героїну до Європи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як зазначається, під час проходження митного контролю на пропускному пункті "Лужанка" правоохоронці затримали громадянина однієї з країн Південно-Східної Азії.

Зі спеціально обладнаних сховищ облаштованих у салоні його автомобіля вилучено пакунки з героїном загальною вагою майже 31 кілограм. За цінами "чорного ринку" вартість вилученого "товару" становить понад 1 млн євро.

Фото: вилучені наркотики (ssu.gov.ua)

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин) та ч. 2 ст. 305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) Кримінального кодексу України іноземцю оголошено про підозру. Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності. 

РБК-Україна писало, що у Ладижині (Вінницька область) правоохоронці викрили та затримали двох чоловіків, які займалися розповсюдженням наркотичних речовин. В ході обшуків поліція виявила та вилучила у місцевих жителів 50 доз амфетаміну, 40 доз наркотичної речовини метадон та згорток з марихуаною.

Нагадаємо, поліція затримала 38-річного жителя Львівської області, який налагодив контрабанду в Україну наркотичних засобів і психотропних речовин з Європи. 

На кордоні з Румунією прикордонники завадили 2 спробам контрабанди сигарет На кордоні з Угорщиною вилучили пакунки з наркотичними засобами
Новини України наркотикиконтрабанда
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся