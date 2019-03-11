СБУ блокувала масштабну контрабанду героїну до Європи

Фото: затримання контрабандиста (ssu.gov.ua)

Правоохоронці вилучили 31 кг героїну

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з митниками та під процесуальним керівництвом прокуратури блокували у Закарпатській області контрабанду великої партії героїну до Європи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як зазначається, під час проходження митного контролю на пропускному пункті "Лужанка" правоохоронці затримали громадянина однієї з країн Південно-Східної Азії.

Зі спеціально обладнаних сховищ облаштованих у салоні його автомобіля вилучено пакунки з героїном загальною вагою майже 31 кілограм. За цінами "чорного ринку" вартість вилученого "товару" становить понад 1 млн євро.

Фото: вилучені наркотики (ssu.gov.ua)

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин) та ч. 2 ст. 305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) Кримінального кодексу України іноземцю оголошено про підозру. Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.

РБК-Україна писало, що у Ладижині (Вінницька область) правоохоронці викрили та затримали двох чоловіків, які займалися розповсюдженням наркотичних речовин. В ході обшуків поліція виявила та вилучила у місцевих жителів 50 доз амфетаміну, 40 доз наркотичної речовини метадон та згорток з марихуаною.

Нагадаємо, поліція затримала 38-річного жителя Львівської області, який налагодив контрабанду в Україну наркотичних засобів і психотропних речовин з Європи.