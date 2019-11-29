СБУ затримала хакерів, які викрадали кошти громадян Європи та США

У Черкаській області правоохоронці припинили діяльність міжнародної групи хакерів, які викрадали кошти з рахунків громадян Сполучених Штатів Америки та країн Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

Як встановили оперативники спецслужби, організатором злочинної діяльності є громадянин Росії, який проживає у Києві, а також троє жителів Черкаської області. Хакери через закриті форуси купували дані платіжних рахунків іноземців та привласнювали їх кошти.

"За привласнені кошти вони закуповували товари у популярних закордонних Інтернет-магазинах. Потім продукцію реалізовували в Україні через онлайн сервіси", - розповіли в СБУ.

Зазначається, що хакерська група діяла з 2010 року, а річний обіг зловмисників становив від 500 до 700 тисяч доларів. Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 361 та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві затримали іноземного хакера, підозрюваного у викраденні 6 млн доларів з рахунків американських фінансових компаній. Розслідування щодо діяльності зловмисника тривало з 2010 року. Затримання відбулося в одному зі столичних готелів, де хакер тимчасово проживав.