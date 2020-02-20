СБУ затримала агента "ЛНР" в Києві

Служба безпеки України затримала в Києві агента незаконних збройних формувань, який передавав розвідувальну інформацію представникам так званої "ЛНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що агентом "ЛНР" виявився колишній співробітник органів Міністерства внутрішніх справ України, житель тимчасово окупованого Луганська.

"Для виконання завдання кураторів він прибув на підконтрольну української влади територію, де збирав відомості про дислокацію і переміщення підрозділів, залучених до проведення антитерористичної операції. Інформатор переховувався в різних населених пунктах нашої країни", - повідомили в СБУ.

Інформатора бойовиків затримали за місцем тимчасового проживання в Києві. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Раніше РБК-Україна писало, що СБУ викрила військовослужбовця однієї з бойових бригад Збройних сил України (ЗСУ), який займався шпигунською діяльністю на користь Російської Федерації. Агент ФСБ збирав розвідувальну у військовій сфері.

Також повідомлялося, що 19 лютого в Луганській області поліція затримала бойовика окупаційних сил Російської Федерації.