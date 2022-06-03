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СБУ затримала агента ФСБ "на гарячому". Імовірно готував теракти

Фото: СБУ затримала агента ФСБ "на гарячому" (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Співробітники СБУ затримали агента ФСБ, який збирав дані про об’єкти й імовірно готувався до низки терактів. Злочинця спіймали "на гарячому".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegrаm-канал СБУ.

Агента ФСБ затримали під час зйомки одного з військових об’єктів. Злочинцем виявився колишній працівник органів виконавчої влади й великий шанувальник партії Шарія.

"Російські спецслужби регулярно підтримували з ним зв'язок. Їх цікавили координати не лише підрозділів силових структур і військових частин, а й адмінбудівель органів державної влади”, - додає пресслужба.

Злочинець запросив у ФСБ зброю:

  • пістолети з глушником та прицілами;
  • набої з магазинами;
  • гранати із запалами;
  • протипіхотні міни МОН-50 із радіодетонаторами.

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