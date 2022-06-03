СБУ затримала агента ФСБ "на гарячому". Імовірно готував теракти

Співробітники СБУ затримали агента ФСБ, який збирав дані про об’єкти й імовірно готувався до низки терактів. Злочинця спіймали "на гарячому".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegrаm-канал СБУ.
Агента ФСБ затримали під час зйомки одного з військових об’єктів. Злочинцем виявився колишній працівник органів виконавчої влади й великий шанувальник партії Шарія.
"Російські спецслужби регулярно підтримували з ним зв'язок. Їх цікавили координати не лише підрозділів силових структур і військових частин, а й адмінбудівель органів державної влади”, - додає пресслужба.
Злочинець запросив у ФСБ зброю:
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.