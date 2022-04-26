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СБУ затримала 3 осіб за підозрою у коригуванні ракетних ударів біля Жмеринки та Козятина

Фото: трьох осіб затримала СБУ за підозрою у коригуванні ракетних ударів (vinnytskaODA)
Автор: Євгеній Прокопенко

СБУ затримала трьох осіб, які можуть бути причетними до коригування ракетних ударів поблизу Жмеринки та Козятина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ у Вінницькій області.

Управління СБУ у Вінницькій області затримало трьох осіб, які можуть бути причетними до коригування ракетних обстрілів поблизу Жмеринки та Козятина.

Наразі їх перевіряють на причетність до вище вказаних злочинів.

"У разі доведення вини, санкція статті передбачає позбавлення волі до 15 років, або довічне ув'язнення", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, внаслідок ракетних обстрілів Жмеринки і Козятина (Вінницька область) загинули 5 осіб. Ще 18 людей отримали поранення.

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