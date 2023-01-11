СБУ заблокировала еще три канала побега "уклонистов" за границу
Служба безопасности Украины заблокировала еще три канала незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Службы безопасности Украины.
Как сообщает СБУ, силами спецназовцев задержаны 9 организаторов нелегальных каналов, действовавших в трех регионах Украины. Злоумышленники обещали своим клиентам беспрепятственный выезд в страны Евросоюза по поддельным документам или вне контрольно-пропускных пунктов. "Услуги" на таких незаконных "трафиках" стоили от 1,5 до 3 тысяч долларов в зависимости от дальности региона и срочности пересечения границы. Таким образом, Служба безопасности предотвратила побег более сотни человек, пытавшихся уклониться от военной службы.
"В Запорожской области нейтрализована преступная группировка, которая специализировалась на нелегальной миграции. Злоумышленники предлагали потенциальным призывникам пакет фальшивых документов о непригодности к военной службе и таким образом предлагали пересечь границу. Также дельцы создали фиктивный благотворительный фонд для того, чтобы регистрировать своих "клиентов" как волонтеров и водителей международных гуманитарных рейсов.
На Закарпатье заблокирован еще один канал нелегального бегства "уклонистов". В этот раз незаконную деятельность организовал местный пограничник. Он предлагал "помощь" в выезде за пределы Украины вне пунктов пропуска.
В Ивано-Франковской области разоблачены местный врач и чиновница, которые оформляли "третьему" лицу фиктивную инвалидность, после чего клиент имел право сопровождать его за границу", - уточнено в сообщении.
В рамках уголовных производств по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);
- ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины)
продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.
На днях РБК-Украина сообщало, что Печерская окружная прокуратура города Киева сообщила о подозрении жителю столицы, организовавшему схему легализации и перемещения иностранцев, а также военнообязанных граждан Украины через государственную границу под видом волонтеров.
Напомним, ранее правоохранители разоблачили 38-летнего жителя Киева, организовавшего незаконную схему переправки граждан призывного возраста через государственную границу Украины.
Также РБК-Украина сообщало, что экс-депутат одного из районных советов Хмельницкой области за 6000 долларов помогал уклонистам выезжать из Украины. Однако вскоре его арестовали.
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