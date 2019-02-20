СБУ заблокувала масштабний механізм фінансування бойовиків "ЛНР"

Засоби нелегального фінустанови перевищили 170 млн гривень, з яких регулярно платилися податки у бюджет ЛНР"

Правоохранители в Донецкой и Луганской областях разоблачили и прекратили масштабный механизм финансирования террористической организации "Луганская народная республика". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Оперативники установили, что на оккупированной части Луганской области действует финансовое учреждение, которое обеспечивает незаконный перевод средств клиентов на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении.

В частности, финансовый центр имел 20 отделений и разветвленную сеть платежных терминалов на временно оккупированной территории. Операции осуществляли через интернет-банкинг и перевозили наличные деньги курьерами через линию разграничения.

Сообщается, что в банковских учреждениях на подконтрольной территории организаторы сделки открыли почти 50 счетов на подконтрольных лиц, доступ к которым имели через интернет-сервисы.

По данным Государственной службы финансового мониторинга Украины, совокупный объем средств нелегального финансового учреждения, переведенный только через национальную платежную систему, превысил 170 млн гривен, из которых регулярно платились налоги в "бюджет ЛНР".

В СБУ отметили, что во время обысков в Киеве и Северодонецке правоохранители изъяли банковские карты, через которые в банкоматах снимались наличные деньги для передачи клиентам или курьерам. Заблокированы счета физических лиц, использовавшиеся для финансовых операций.

Руководитель учреждения заочно извещен о подозрении в совершении преступления по ч.3 ст.110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Напомним, в Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили механизм финансирования боевиков "Луганской народной республики"