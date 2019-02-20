СБУ заблокувала масштабний механізм фінансування бойовиків "ЛНР"

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Засоби нелегального фінустанови перевищили 170 млн гривень, з яких регулярно платилися податки у бюджет ЛНР"

Правоохоронці в Донецькій і Луганській областях викрили та припинили масштабний механізм фінансування терористичної організації "Луганська народна республіка". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.

Оперативники встановили, що на окупованій частині Луганської області діє фінансова установа, яка забезпечує незаконний переказ коштів клієнтів на підконтрольну українській владі територію і у зворотному напрямку.

Зокрема, фінансовий центр мав 20 відділень і розгалужену мережу платіжних терміналів на тимчасово окупованій території. Операції здійснювали через інтернет-банкінг і перевозили готівку кур'єрами через лінію розмежування.

Повідомляється, що в банківських установах на підконтрольній території організатори угоди відкрили майже 50 рахунків на підконтрольних осіб, доступ до яких мали через інтернет-сервіси.

За даними Державної служби фінансового моніторингу України, сукупний обсяг коштів нелегального фінансової установи, перекладений тільки через національну платіжну систему, перевищив 170 млн гривень, з яких регулярно платилися податки у "бюджет ЛНР".

В СБУ зазначили, що під час обшуків в Києві та Сєвєродонецьку правоохоронці вилучили банківські картки, через які в банкоматах знімалися готівкові гроші для передачі клієнтам або кур'єрам. Заблоковані рахунки фізичних осіб, що використовувалися для фінансових операцій.

Керівник установи заочно повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Нагадаємо, в Харківській області співробітники Служби безпеки України викрили механізм фінансування бойовиків "Луганської народної республіки"