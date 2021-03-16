СБУ заблокувала масштабну хакерську атаку на українські урядові ресурси

Як повідомляється, через дії хакерів куратори з країни-агресора могли отримати доступ до секретних даних вищих органів державної влади України.

"Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося нейтралізувати наслідки та усунути передумови для потенційного несанкціонованого доступу російських спецслужб до державних інформаційних ресурсів", - йдеться у повідомленні.

Про виявлені кіберзагрози СБУ поінформувала органи державної влади через платформу MISP-UA. Там відомство розмістило: відповідні індикатори кіберзагроз; рекомендації щодо заходів із виявлення і попередження фактів несанкціонованого втручання; інструменти для пошуку шкідливого програмного забезпечення.

У пресслужбі також повідомили, що СБУ провела широкомасштабні заходи для локалізації кібератаки спецслужб РФ спільно з Національним координаційним центром кібербезпеки при РНБО та у взаємодії з центральними органами виконавчої влади.

Наразі правоохоронці проводять розслідування кіберінцидентів для встановлення всіх причетних осіб і притягнення їх до кримінальної відповідальності.