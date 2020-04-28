СБУ заблокувала канал фінансування бойовиків на Донбасі

Служба безпеки України заблокувала канал фінансування бойовиків на Донбасі через масштабне виготовлення та реалізацію алкогольної продукції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як зазначили у спецслужбі, підпільне виробництво алкоголю, кошти від реалізації якого йшли на фінансування бойовиків, було організовано в Київській та Рівненській областях. При цьому виробництво проходило в промислових масштабах без наявності ліцензій, а продукція реалізовувалася по всій території України.

"Частина співзасновників і фактичні беніфіціари знаходяться в міжнародному розшуку, в тому числі за злочини, вчинені в період Революції Гідності. Вони ховаються від українського правосуддя на тимчасово окупованих територіях Донбасу та РФ", - повідомили в СБУ.

На даний момент на підпільних підприємствах проходять обшуки, вже виявлено понад 100 тонн продукції.

Правоохоронці відкрили справу за ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на початку березня СБУ викрила масштабний механізм фінансування терористичної організації "ЛНР", який діяв через банківські та небанківські електронні платіжні системи.

Раніше РБК-Україна писало, що українська спецслужба затримала двох бойовиків "ЛНР", причетних до підривів мостів в 2014 році.