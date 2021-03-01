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СБУ заблокувала ще одну ботоферму. Розганяла фейки в інтересах Росії

Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України заблокувала ще одну ботоферму. За даними слідства, вона розганяла фейки в соціальних мережах в інтересах Росії.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

Повідомляється, що заблоковано діяльність ботоферми, яка налічує більше 18 000 акаунтів і виконувала замовлення кураторів з Росії та деяких українських політичних сил.

Ботоферму організували троє жителів Києва. Під час місцевих виборів у жовтні 2020 року вони поширювали фейки про ситуацію в Україні, "накручували" голоси у соціальних опитуваннях і завищували кількість замовлених перепостів та коментарів лідерів громадської думки і політичних діячів.

Оплата проходила через заборонені російські електронні гаманці. В ході обшуків правоохоронці виявили на серверному обладнанні програмні продукти, які знаходяться під санкціями. Вилучено комп'ютерну техніку та сім-картки операторів мобільного зв'язку, які використовувались у протиправній діяльності.

Нагадаємо, раніше у Львівській області накрили ботоферму, яка поширювала фейки про Україну і масово "мінувала" об'єкти.

А в минулому році напередодні виборів викрили одразу три ботоферми.

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