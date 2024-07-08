СБУ установила тип ракеты, которой Россия ударила по "Охматдету"

Служба безопасности установила, что для огневого поражения Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" россияне применили стратегическую крылатую ракету Х-101.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .
На месте трагедии уже найдены соответствующие доказательства: в частности, обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты.
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"Служба безопасности сделает все возможное, чтобы враг почувствовал максимальное возмездие за каждое свое военное преступление, в том числе и за сегодняшний удар по Украине. Это возмездие будет и по закону, и по морали. Государство-террорист - это не абстрактное понятие. Есть конкретные имена убийц. И их ничто не спасет от правосудия", - отметил глава СБУ Василий Малюк.
По состоянию на 13:50 погибли два работника больницы, семь человек получили ранения, из них по меньшей мере двое детей.
В рамках уголовного производства, начатого Службой безопасности ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны с умышленным убийством), продолжается расследование.
Отметим, ракета Х-101 - высокоточное оружие. Она имеет круговое вероятное отклонение 7 метров на дальности 5500 км. Ракета Х-101 - стратегическая крылатая ракета "воздух-земля" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности.
Напомним, Россия 8 июля нанесла удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве.
Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, Россия не может не знать, куда летят ее ракеты. По его словам, очень важно, чтобы мир сейчас не молчал об этом.