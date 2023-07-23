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СБУ установила еще 31 коллаборанта из оккупационной "МВД РФ", которые участвовали в пытках

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Воскресенье 23 июля 2023 14:50
СБУ установила еще 31 коллаборанта из оккупационной "МВД РФ", которые участвовали в пытках Фото: СБУ установила еще 31 коллаборанта из оккупационной "МВД РФ", которые участвовали в пытках (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

СБУ установила личности еще 31 коллаборанта, которые вступили в так называемое оккупационное "МВД" России на временно оккупированной части Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Отмечается, что в оккупации предателей назначили в состав Новокаховского и Олешковского подразделений оккупационной полиции России. Подбор "кадров" осуществляли под "кураторством" ФСБ.

"Находясь на "должностях", коллаборанты участвовали в карательных мероприятиях, которые рашисты проводили против участников движения сопротивления в регионе. Свои преступные действия фигуранты сопровождали массовым похищением людей и разграблением их частного имущества", - пишет пресс-служба.

Также зафиксированы случаи заключения гражданских в российских пыточных, которые были обустроены во временно захваченных зданиях. Там к последним применяли пытки.

"Также разоблаченные коллаборанты применяли репрессии для запугивания мирных жителей и обеспечения их "явки" на фейковом референдуме по "присоединению" региона к России", - добавляет СБУ.

Сейчас преступники скрываются от правосудия в оккупации. Продолжаются мероприятия для привлечения преступников к ответственности.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно разоблачила двух сторонников "рашизма". Один из них - бывший учитель Киевского лицея.

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