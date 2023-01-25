СБУ установила коллаборантов, работающих в "МВД" в Голой Пристани

СБУ установила еще пятерых коллаборантов, вступивших в созданное оккупантами "главное управление МВД Херсонской области". Все входили в руководящую "верхушку" так называемого "Голопристанского отдела полиции".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Все они местные жители, в начале полномасштабного вторжения поддержали российских захватчиков и предложили им свою помощь в войне против Украины", - говорится в сообщении.
В частности, по материалам Службы безопасности поставлено в известность о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (добровольное занятие должностей в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории) Уголовного кодекса Украины:
Бузукину С.А. - начальнику "Голопристанского отдела полиции";
Целорунгову В.Л. - заместителю начальника "Голопристанского отдела полиции";
Воронову М.Ю. - начальнику отдела уголовного розыска;
Норченко А.В. - начальнику отдела дорожно-патрульной службы;
Колесниченко М.И. - сотруднику отдела уголовного розыска.
Известно, что они участвовали в проведении массовых репрессий против местных жителей. Фигуранты преследовали и похищали людей, а также грабили их под видом "профилактических зачисток".
Ранее Служба безопасности установила всех коллаборантов и предателей, вступивших в созданное оккупантами "главное управление МВД Херсонской области".
Также СБУ разоблачила в Херсоне очередного коллаборанта, который сотрудничал с врагом. На этот раз предатель работал в оккупационном МВД.
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