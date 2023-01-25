RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

СБУ установила коллаборантов, работающих в "МВД" в Голой Пристани

Фото: СБУ установила коллаборантов, работающих в "МВД" в Голой Пристани (ssu gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ установила еще пятерых коллаборантов, вступивших в созданное оккупантами "главное управление МВД Херсонской области". Все входили в руководящую "верхушку" так называемого "Голопристанского отдела полиции".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Все они местные жители, в начале полномасштабного вторжения поддержали российских захватчиков и предложили им свою помощь в войне против Украины", - говорится в сообщении.

В частности, по материалам Службы безопасности поставлено в известность о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (добровольное занятие должностей в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории) Уголовного кодекса Украины:

Бузукину С.А. - начальнику "Голопристанского отдела полиции";
Целорунгову В.Л. - заместителю начальника "Голопристанского отдела полиции";
Воронову М.Ю. - начальнику отдела уголовного розыска;
Норченко А.В. - начальнику отдела дорожно-патрульной службы;
Колесниченко М.И. - сотруднику отдела уголовного розыска.

Известно, что они участвовали в проведении массовых репрессий против местных жителей. Фигуранты преследовали и похищали людей, а также грабили их под видом "профилактических зачисток".

Ранее Служба безопасности установила всех коллаборантов и предателей, вступивших в созданное оккупантами "главное управление МВД Херсонской области".

Также СБУ разоблачила в Херсоне очередного коллаборанта, который сотрудничал с врагом. На этот раз предатель работал в оккупационном МВД.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины