СБУ установила коллаборантов, работающих в "МВД" в Голой Пристани

"Все они местные жители, в начале полномасштабного вторжения поддержали российских захватчиков и предложили им свою помощь в войне против Украины", - говорится в сообщении.

В частности, по материалам Службы безопасности поставлено в известность о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (добровольное занятие должностей в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории) Уголовного кодекса Украины:

Бузукину С.А. - начальнику "Голопристанского отдела полиции";

Целорунгову В.Л. - заместителю начальника "Голопристанского отдела полиции";

Воронову М.Ю. - начальнику отдела уголовного розыска;

Норченко А.В. - начальнику отдела дорожно-патрульной службы;

Колесниченко М.И. - сотруднику отдела уголовного розыска.

Известно, что они участвовали в проведении массовых репрессий против местных жителей. Фигуранты преследовали и похищали людей, а также грабили их под видом "профилактических зачисток".