СБУ разоблачила в Одессе военного, который требовал "откаты" за ремонт казарм для ВСУ
Правоохранители ликвидировали коррупционную схему в одесском военном квартирно-эксплуатационном управлении. Там чиновники регулярно требовали "откаты" от подрядчиков, которые ремонтировали объекты ВСУ в Одесской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Детали дела
Военная контрразведка Службы безопасности ликвидировала коррупционную схему в одесском военном квартирно-эксплуатационном управлении.
Чиновники регулярно требовали "откаты" от подрядчиков, которые выполняли госзаказ по ремонтным работам на объектах ВСУ в Одесской области.
Что удалось задокументировать
Задокументирован факт вымогательства главой оборонного квартирно-эксплуатационного управления более чем 400 тысяч гривен от представителей местной ремонтно-строительной компании.
"По данным следствия, размер взятки составлял 20% от общей суммы договора, согласно которому подрядчики должны были провести освещение к зданиям военного городка для украинских защитников", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для ведения "переговоров" с предпринимателями и передачи денег чиновник привлек своего подчиненного - руководителя района электрических сетей в Одессе.
Схему удалось ликвидировать
Сотрудники СБУ задержали посредника "на горячем" во время получения им всей суммы неправомерной выгоды от подрядчиков.
Фото: Задержание (facebook.com/SecurSerUkraine)
"Кроме того, задокументирована преступная деятельность еще одного участника сделки - руководителя аффилированной коммерческой структуры. Через подконтрольные фирмы коммерсант выводил в тень и в дальнейшем "конвертировал" в наличные деньги, которые получал якобы за выполнение ремонтных работ на военных объектах", - сообщила спецслужба.
Во время обысков на рабочих местах участников "схемы" обнаружены вещественные доказательства преступления, в том числе документы и печати фиктивных предприятий. Сейчас задержанному "посреднику" сообщено о подозрении по факту "принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".
Расследование продолжается дальше
Продолжается расследование для привлечения к ответственности главы военного квартирно-эксплуатационного управления и привлеченного им к сделке руководителя коммерческой структуры.
Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Коррупция в военкоматах и военной сфере
После разоблачения одесского военкома Евгения Борисова на незаконном обогащении в Украине начались масштабные проверки ТЦК и СП. Президент Владимир Зеленский отметил, что первые результаты проверки неутешительны.
В ГБР сообщили, что с начала проверок было объявлено о 21 подозрении из-за злоупотреблений в центрах комплектования.
В частности, недавно военкома из Донецкой области разоблачили на выдаче фиктивных документов для побега за границу.
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