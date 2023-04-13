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СБУ обнаружила два вражеских тайника с боеприпасами в Черниговской области

Фото: СБУ обнаружила два вражеских тайника с боеприпасами в Черниговской области (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В ходе контрдиверсионных мероприятий в приграничных районах Черниговской области было обнаружено два тайника с российскими боеприпасами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

В ходе оперативных действий в заброшенном здании вблизи одного из военных объектов обнаружено:

  • 21 артиллерийский снаряд калибра 30 мм;
  • боевые гранаты;
  • 800 патронов к стрелковому оружию.

Другой схрон был обнаружен в нежилом помещении рядом с зернохранилищем. Оттуда было изъято

  • два выстрела в реактивные противотанковые гранатометы и пороховой заряд к ним;
  • патроны калибра 7,62 мм.

"В настоящее время обнаруженные боеприпасы направлены на нужды подразделений Вооруженных Сил Украины", - добавляет СБУ.

Фото: СБУ обнаружила два вражеских тайника с боеприпасами в Черниговской области (ssu.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Харькове задержали агента ФСБ, готовившего теракты против украинских летчиков и спецназовцев. СБУ обнаружила его схрон со взрывчаткой.

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