В СБУ высказались об уникальной спецоперации, повредившей российские корабли в Севастополе

Повреждение четырех кораблей Черноморского флота РФ во временно оккупированном Крыму в Севастопольской бухте в октябре прошлого года в результате атаки морских дронов было спецоперацией, автором которой выступала Служба безопасности Украины.
Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Дмитрию Комарову для проекта "Год. За кадром. Глава СБУ".
Он отметил, что эта успешная атака на флот российских захватчиков стала уникальной спецоперацией.
"Что касается ситуации с крымским флотом, а именно атаки водными боевыми дронами, то СБУ была автором того оперативного замысла и реализовывала его", - рассказал Малюк.
Данная операция проводилась СБУ совместно с Военно-морскими силами ВСУ, добавил он.
Во временно оккупированном Севастополе 29 октября 2022 года прогремели взрывы, после чего пропало электричество в районе Южной бухты. После этого гауляйтер Севастополя заявил об атаке БПЛА и надводного беспилотника, которую отбивают корабли ЧФ РФ в акватории Севастопольской бухты.
Тогда советник министра МВД Антон Геращенко сообщил, что в Севастопольской бухте взорвались четыре военных корабля Черноморского флота РФ, среди них десантный корабль и фрегат "Адмирал Макаров", носитель крылатых ракет "Калибр", с которого оккупанты обстреливали Украину.
Перед этим в Силах обороны предупреждали, что Черноморский флот РФ на фоне "бавовны" в Крыму практически находится в своеобразной "ловушке", так как оккупанты даже если и пожелают, то не имеют возможности его вывести из Черного моря, а только рассредоточить.
Добавим, что на днях, 24 мая, стало известно об атаке дронов на российский разведывательный корабль "Иван Хурс", находившийся в Черном море. В Минобороны РФ тогда заявили, что три беспилотных катера предприняли попытку атаковать суда, и что будто бы все цели были уничтожены. В то же время глава Минобороны Украины Алексей Резников подтвердил "встречу" российского корабля "Иван Хурс" с нашим беспилотником, показав видео.
Напомним, перед этим глава СБУ Малюк рассказал, что спецслужба осуществляла "определенные меры" по подрыву Крымского моста в октябре 2022 года.
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