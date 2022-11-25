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СБУ разоблачило канал побега уклонистов на границе с Приднестровьем: подробности

Фото: СБУ разоблачило канал побега уклончан на границе с Приднестровьем (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В рамках масштабной спецоперации контрразведки СБУ разоблачен канал побега уклонистов через самопровозглашенное Приднестровье.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Организатором мощной банды оказался "гражданин" непризнанного Приднестровья.

"Злоумышленники, при участии коррумпированного пограничника, организовали канал незаконной переправки за границу украинских граждан призывного возраста. Нелегальный "трафик" пролегал в соседние европейские страны через территорию так называемой "ПМР", - пишет СБУ.

Стоимость "услуги" составляла от 5,5 тысячи долларов за клиента, однако сумма зависела от его материальных возможностей и срочности выезда.

Маршрут побега уклончан проходил по КПП госграницы, а для переезда по пересеченной местности преступники использовали собственный автотранспорт.

В состав банды входили несколько жителей приграничных стран, которые подыскивали клиентов.

"При этом житель непризнанного Приднестровья выполнял роль "проводника" и предоставлял соответствующие инструкции по дальнейшим действиям за границей", - добавляет СБУ.

СБУ задержала всех членов банды и троих ухилянцев.

Во время обыска были обнаружены:

  • наличные;
  • мобильные телефоны с поличным.

Фото: СБУ разоблачило канал бегства уклонистов на границе с Приднестровьем (ssu.gov.ua).

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно СБУ также разоблачило банду, изготовлявшую амфетамин.

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