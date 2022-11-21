В Черновицкой области разоблачили банду, которая производила амфетамин: подробности

В Черновицкой области правоохранители разоблачили преступную группу, реализовавшую амфетамин и прекурсоры к нему. Главой банды оказался неоднократно судимый 28-летний житель Черновцов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

В свой бизнес преступник привлек еще троих жителей города. В их задачи входили:

изготовление;

фасовка;

сбыт амфетамина и прекурсоров.

"Реализовывался наркотик только проверенным постоянным клиентам, в частности, из мест ограничения свободы. Это позволяло фигурантам избегать распространения информации об их деятельности", - добавляет пресс-служба.

Во время обыска были изъяты наркотические вещества, цена которых составляет 800 тысяч гривен.

"Общая сумма изъятого, среди которого оборудование для фасовки, электронные носители информации и автомобиля, составляет 2,5 миллиона гривен", - пишет МВД.

Фото: в Черновицкой области разоблачили банду, которая производила амфетамин (mvs.gov.ua)