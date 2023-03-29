"Одной из фигуранток оказалась бывшая чиновника лицензионно-разрешительного отдела Купянского городского совета. После временного захвата города она поддержала российских захватчиков и добровольно вступила в ряды оккупационной администрации", - пишет пресс-служба.

Колаборантка выполняла указания врага по переустройству работы местного украинского бизнеса в пользу России. После освобождения территорий предательница скрывалась у матери в Харькове, однако позже ее все же поймали.

"Еще одной коллаборанткой является 65-летняя жительница Волчанска в Харьковской области, которая во время оккупации района добровольно согласилась возглавить созданный агрессором местный отдел пенсионного фонда", - отмечает СБУ.

На "должности" предательница формировала "штат" псевдоучреждений. Также она передала врагу персональные данные находившихся в затруднительном материальном положении горожан, чтобы выполнить планы Москвы по принудительной паспортизации жителей оккупированных территорий.

"Кроме того, в Херсоне разоблачен местный житель, бывший инструктор автошколы. После временного захвата города он вступил в ряды оккупационного "главного управления МВД Херсонской области", - пишет СБУ.

Оккупанты назначили предателя "специалистом отдела регистрации транспортных средств". После увольнения коллаборант пытался избежать наказания и трижды сменил адрес проживания. Его задержали в одном из поселков вблизи областного центра.

Фото: СБУ разоблачили еще трех коллаборантов, один из них - чиновник оккупационной "МВД" (ssu.gov.ua)