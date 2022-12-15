СБУ разоблачила в Запорожской области депутата-коллаборанта от "ОПЗЖ"
Служба безопасности разоблачила депутата ОПЗЖ, который "передал" оккупантам заводы пищевой и химической промышленности в Запорожье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.
"Злоумышленником оказался бывший глава Пологовского районного совета Запорожской области, входивший в запрещенную партию ОПЗЖ. После захвата части региона он один из первых поддержал захватчиков", - говорится в сообщении.
Отмечено, что за это его назначили главой местной оккупационной администрации и разрешения сформировать "штат" псевдооргана. Находясь на "должности", он следовал указаниям Кремля о переустройстве работы украинских предприятий в пользу страны-агрессора.
Сообщается, что, прежде всего, врага интересовали крупные объекты химической и пищевой индустрии. Конкретно их мощности планировали употреблять для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса и военных группировок РФ.
Отмечено, что для этого коллаборант провел "инвентаризацию" местного бизнеса и обязал предпринимателей "перерегистрироваться" в созданной оккупантами "военно-гражданской администрации".
Кроме того, он заставлял менеджмент украинских компаний платить "налоги" в бюджет РФ и поставлять готовую продукцию в страну-агрессор. В случае несогласия злоумышленник угрожал преследованием со стороны карательных органов оккупантов и физической расправой.
В СБУ выяснили, что для координирования работы коллаборанта за ним был "закреплен" российский куратор - заместитель губернатора Пензенской области. Именно с ним вражеский приспешник согласовал вопросы "передачи" агрессору украинских предприятий, а также организации и проведения псевдореферендума в захваченном районе.
Кроме этого коллаборант активно участвовал в пропагандистских проектах Кремля и был "персонажем" псевдодокументальных фильмов одного из идеологов рашизма Ивана Охлобыстина.
Сообщается, что на основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время злоумышленник пытается скрываться от правосудия на временно оккупированной территории Украины. СБУ установила места его пребывания и проводит мероприятия по привлечению к ответственности.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что СБУ разоблачила масштабную схему присвоения государственных учреждений санаторно-курортной сферы, к которой причастны заместитель председателя Федерации профсоюзов и четверо бывших чиновников Главного управления коммунальной собственности КГГА.
Также ранее мы писали, что Служба безопасности завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в разных областях Украины и нашла там российские паспорта, склады пропагандистской литературы и пропуск оккупантов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.