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СБУ разоблачила попытки спецслужб РФ собирать разведданные в Украине "от имени" зарубежных СМИ

Фото: СБУ разоблачила попытки спецслужб РФ собирать разведданные в Украине "от имени" зарубежных СМИ (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Киберспециалисты Службы безопасности фиксируют многочисленные попытки спецслужб РФ получить разведывательную информацию в Украине под предлогом деятельности представителей иностранных медиа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

Как сообщается, для сбора закрытых сведений враг использует специализированные интернет-платформы и профессиональные онлайн-форумы украинских журналистов. На этих ресурсах оккупанты размещают информационные запросы якобы от работников известных зарубежных СМИ.

В своих сообщениях они обращаются к медийщикам и другим участникам профильных групп по получению материалов вроде бы для подготовки "сюжетов" или "документальных фильмов" о войне в Украине.

В первую очередь врага интересуют сведения о результатах российских ракетных ударов по украинским городам, в том числе локации "прилетов" и их последствия. При предоставлении соответствующих медиафайлов или текстовых сообщений авторы "объявлений" обещают "гонорар".

Полученная таким образом информация нужна агрессору для коррекции повторных воздушных атак на украинские объекты.

Служба безопасности предупреждает общественность о таких попытках враждебной разведывательно-подрывной деятельности и проводит комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности.

Кроме того, СБУ обращается к гражданам быть бдительными и сразу уведомлять правоохранителей о фактах подозрительных "запросов" от не установленных абонентов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Служба безопасности помешала российским спецслужбам получить доступ к разрабатывавшейся в Харькове проектно-конструкторской документации Запорожской и Южноукраинской АЭС.

Ранее мы писали, что СБУ задержала информатора, который собирал данные для врага о местах базирования и перемещения Сил обороны и приводил российские ракеты против торговых центров Днепропетровской области.

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