СБУ разоблачила попытки спецслужб РФ собирать разведданные в Украине "от имени" зарубежных СМИ

Как сообщается, для сбора закрытых сведений враг использует специализированные интернет-платформы и профессиональные онлайн-форумы украинских журналистов. На этих ресурсах оккупанты размещают информационные запросы якобы от работников известных зарубежных СМИ.

В своих сообщениях они обращаются к медийщикам и другим участникам профильных групп по получению материалов вроде бы для подготовки "сюжетов" или "документальных фильмов" о войне в Украине.

В первую очередь врага интересуют сведения о результатах российских ракетных ударов по украинским городам, в том числе локации "прилетов" и их последствия. При предоставлении соответствующих медиафайлов или текстовых сообщений авторы "объявлений" обещают "гонорар".

Полученная таким образом информация нужна агрессору для коррекции повторных воздушных атак на украинские объекты.

Служба безопасности предупреждает общественность о таких попытках враждебной разведывательно-подрывной деятельности и проводит комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности.

Кроме того, СБУ обращается к гражданам быть бдительными и сразу уведомлять правоохранителей о фактах подозрительных "запросов" от не установленных абонентов.