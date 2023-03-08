СБУ разоблачила схему присвоения государственного газа на 100 млн гривен

Служба безопасности Украины совместно с Бюро экономической безопасности разоблачила масштабную схему присвоения природного газа, который принадлежит ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что к организации сделки причастен менеджмент частной компании, который занимается продажей голубого топлива.

По данным СБУ, дельцы провели незаконный отбор газа у государственного монополиста путем использования поддельных документов. В результате следственно-оперативных действий правоохранители заблокировали реализацию преступной схемы.

Суд арестовал почти 3,5 млн м³ природного газа, похищенного коммерсантами у государства. Общая стоимость арестованного сырья составляет около 100 млн гривен.

По данным следствия, дельцы наладили незаконный механизм отбора газа для его последующей продажи третьим лицам.

Для осуществления сделки ее организаторы предоставили Оператору ГТС поддельные банковские гарантии выполнения обязательства на общую сумму 195 млн гривен, что позволило закачать природный газ в газохранилища без фактического расчета за сырье.

В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, недавно правоохранители изъяли у "Укрнафты" и "Укртатнафты" топлива почти на 800 млн гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.