СБУ разоблачила схему "черных" сертификатов НСАУ и сообщила о подозрениях

СБУ сообщила о подозрении чиновникам Национального союза архитекторов Украины, которые незаконно меняли данные в государственной электронной системе в области строительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ в Telegram .

Киберспециалисты СБУ собрали безоговорочные доказательства вины должностных лиц Национального союза архитекторов Украины, занимавшихся махинациями в строительной сфере Украины. Злоумышленники "выдавали" новые сертификаты аттестации архитекторов, хотя не имели на это права. Чтобы схема работала, они незаконно меняли персональные данные архитекторов в ранее изданных сертификатах.

"Для этого представитель Национального союза архитекторов, по указанию руководителя, передал подконтрольному третьему лицу свой электронный ключ для входа в электронную систему. Используя ключ и пробелы в протоколах безопасности системы, осуществлено несанкционированное вмешательство и изменение личных данных в старых сертификатах архитекторов "новообразованных", - отметили в СБУ.

Все действия новых архитекторов с использованием таких "черных" сертификатов могут быть признаны в судебном порядке незаконными, что повлечет другие негативные последствия для застройщиков и простых граждан.

В конце 2022 года сообщалось, что сотрудники СБУ разоблачили и заблокировали схему в результате следственно-оперативных действий в конце. Детали спецоперации были доложены на совместном брифинге СБУ и Минцифры в январе.

Так, во время обысков по местам жительства и работы подозреваемых правоохранители обнаружили электронный ключ доступа к Системе, компьютерную технику и другие цифровые носители информации с поличным, что в дальнейшем было подтверждено соответствующей судебной компьютерно-технической экспертизой.

На основании собранных доказательств подозрение объявили руководителю НСАУ, его заместителю и IT специалисту, непосредственно осуществлявшему вмешательство, по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, после того как Верховная рада поддержала во втором чтении законопроект №5655 о реформе градостроительства, члены НСАУ занялись критикой этой инициативы.

Ранее журналисты Bihus.info публиковали расследование, в котором показали схему, как Национальный союз архитекторов монополизировал в Украине возможность сертификации специалистов для обогащения.