СБУ разоблачила провайдера РосТВ в Донецке. Деньги переводил в Киев на фирму-фикцию и за границу

СБУ разоблачила украинского провайдера, который раздавал интернет боевикам так называемой "ДНР". Он работает во временно захваченном Донецке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"К сделке имеет отношение предприятие в сфере телекоммуникационных услуг, которое работает во временно захваченном Донецке и тесно взаимодействует с местной оккупационной администрацией", - говорится в сообщении.

Известно, что коммерческая структура предоставляет услуги интернета и трансляции пророссийских телеканалов на территории региона и регулярно платит налоги в российский бюджет.

"Часть своих доходов коммерсанты "выводили" на подконтрольную украинским властям территорию для дальнейшего перевода в иностранную валюту и нелегального вывоза за границу", - рассказали в СБУ.

Для этого дельцы зарегистрировали в Киеве одноименное фиктивное предприятие и открыли более 30 банковских счетов, на которые нелегально переводили деньги, полученные от бизнеса в Донецке.

Во время обысков в офисах и местах проживания участников схемы в столице и Ивано-Франковской области правоохранители обнаружили почти 5 млн. наличных в гривневом эквиваленте. Еще 1,5 млн - были скрыты на счетах пяти украинских банков.

По данным следствия, незаконную деятельность организовали три руководителя донецкого интернет-провайдера.

В 2014 году, после российского псевдореферендума, дельцы «переоформили» предприятие по "законодательству" страны-агрессора и предоставили свои мощности для установления отслеживающего абонентов спецоборудования ФСБ, а также начали транслировать антиукраинский контент.

В результате следственно-оперативных действий сотрудники СБУ задержали находившегося на территории Прикарпатья технического директора компании.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (содействие деятельности террористической организации). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также решается вопрос по поводу сообщения о подозрении и объявлении в розыск еще двух соучредителей коммерческой структуры, которые скрываются в Донецке и в одной из стран Евросоюза.

Наложен арест на все недвижимое имущество злоумышленников в разных регионах Украины более чем на 20 млн грн.

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