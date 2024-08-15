Организатором сделки стал директор компании из Киевской области, выигравший тендер на поставку 1 тысячи FPV-дронов для ВСУ на сумму 16,4 млн гривен.

Следствие установило, что предприниматель украл почти треть суммы, установив на дроны низкокачественное навигационное оборудование. Это позволило снизить стоимость производства и присвоить полученную "разницу". "Накрутка" на каждый беспилотник составляла от 4 до 7,5 тысяч гривен.

После аудита и экспертизы правоохранители подтвердили преступную деятельность предпринимателя.

Ему объявлено подозрение по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

За преступление ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ разоблачила предпринимателя, который поставил для ВСУ тысячу бракованных FPV-дронов (t.me/SBUkr)