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СБУ разоблачила предпринимателя, который поставил для ВСУ тысячу бракованных FPV-дронов

Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Служба безопасности Украины и Национальная полиция заблокировали схему хищения госбюджета на закупке беспилотников для Сил обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Организатором сделки стал директор компании из Киевской области, выигравший тендер на поставку 1 тысячи FPV-дронов для ВСУ на сумму 16,4 млн гривен.

Следствие установило, что предприниматель украл почти треть суммы, установив на дроны низкокачественное навигационное оборудование. Это позволило снизить стоимость производства и присвоить полученную "разницу". "Накрутка" на каждый беспилотник составляла от 4 до 7,5 тысяч гривен.

После аудита и экспертизы правоохранители подтвердили преступную деятельность предпринимателя.

Ему объявлено подозрение по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

За преступление ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 

Фото: СБУ разоблачила предпринимателя, который поставил для ВСУ тысячу бракованных FPV-дронов (t.me/SBUkr)

Ранее сообщалось, что СБУ задержала в Харькове предателя, который сотрудничал с Россией в начале полномасштабной войны и помогал захватчикам "зомбировать" жителей Купянска.

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