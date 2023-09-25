СБУ разоблачила сеть агентов Кремля, собиравших компромат на военных под Харьковом

Так, злоумышленники собирали разведданные о геолокации укрепрайонов и маршрутах перемещения колонн военной техники Сил обороны, в том числе железнодорожным сообщением.

"Среди особых задач вражеской агентуры был сбор компромата на военнослужащих ВСУ, которые находятся на прифронтовых территориях области", - говорится в сообщении.

В частности, по данным СБУ, наибольшее "внимание" российская разведка обращала на действующих должностных лиц местных военкоматов и военно-врачебных комиссий.

Кроме того, российские агенты отслеживали последствия воздушных ударов России по Харькову, а затем выходили на места "прилетов" для их фиксации и направления "отчета" оккупантам.

"В результате многоэтапной спецоперации сотрудники СБУ задокументировали преступные действия четырех участников российской агентурной сети и задержали их по местам жительства", - добавили в ведомстве.

Кто руководил вражескими агентами?

По данным следствия, руководство вражеской группой дистанционно осуществлял бывший местный житель, который в начале полномасштабного вторжения РФ сбежал в Россию.

Там его завербовали кадровые сотрудники ГРУ и поставили ему задачу по созданию собственной агентурной сети в Харькове. В ее состав он привлек четырех своих знакомых из города, среди которых таксист и работница местного газоснабжающего предприятия.

Для сбора информации они объезжали местность и фиксировали пункты базирования Сил обороны или "адреса" российских воздушных ударов. Собранные сведения они переправляли резиденту (руководителю группы) в РФ, а он предоставлял их своему "куратору" из ГРУ.

Следователи Службы безопасности сообщили трем задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Еще один фигурант сообщен о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Задержанные находятся под стражей.

Отметим, подобную сеть агентов в Харькове СБУ раскрывает не впервые. Например, ранее предатели, входившие в подобную агентурную сеть, наводили вражеские ракеты, а также "сливали" оккупантам перемещение ВСУ. Кроме того, СБУ задержала в Харькове участника агентурной сети ГРУ, который шпионил за позициями Сил обороны вблизи границы с РФ. Он оказался самым законспирированным участником агентурной сети.