СБУ разоблачила масштабную схему незаконной приватизации, к которой причастен замглавы ФПУ

По данным РБК-Украина, к незаконной схеме причастен заместитель главы ФПУ Владимир Саенко.

Так, участники сделки занимались незаконным "выведением" из государственной собственности социальных учреждений для их дальнейшей продажи и получения теневых доходов. Среди присвоенной недвижимости украинские санатории, реабилитационные центры и учебно-спортивные учреждения.

Сообщается, что благодаря правоохранителям уже 230 незаконно приватизированных учреждений было передано в АРМА. Общая стоимость возвращенного имущества составляет 25 млрд гривен.

По данным следствия, сделка заключалась в том, что должностные лица из КГГА выписывали документы, которые передавали Федерации профсоюзов право собственности на государственные объекты. Затем эти объекты продавали по рыночной стоимости через подконтрольные фирмы.

В настоящее время Саенко уже сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 124 млн грн.

Четырех должностных лиц из КГГА подозревают по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.