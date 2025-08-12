ua en ru
СБУ разоблачила "крота" в Воздушных силах: Малюк раскрыл детали

Вторник 12 августа 2025 22:59
UA EN RU
СБУ разоблачила "крота" в Воздушных силах: Малюк раскрыл детали Фото: глава СБУ Василий Малюк (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Татьяна Степанова

Служба безопасности на этой неделе задержала майора Военно-воздушных сил ВСУ. Он передавал информацию об истребителях F-16 и Mirage 2000 и готовил ракетно-дроновые удары по Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом глава СБУ Василий Малюк рассказал в интервью в эфире телемарафона.

"Я скажу откровенно по выявлению, документированию и задержанию негодяев в Силах обороны. Здесь реально всегда с пониманием относится наш главнокомандующий Сырский. Много проведено реализаций. Если говорить языком примеров и вспомнить статистику, то 58 их было", - рассказал Малюк.

По его словам, на этой неделе был задержан майор Военно-воздушных сил.

"Инструктор, который передавал информацию по F-16 и Mirage 2000, который реально готовил ракетно-шахедные удары. Это все задокументировано. Сегодня он заключен в тюрьму", - добавил глава СБУ.

Он отметил, что задержано много интересных негодяев и враг их высоко ценит.

"Кстати, на одном из обменов, когда долгое время мы не могли "азовцев" вернуть, наших побратимов, и это такая категория возврата, которой россияне постоянно тормозят, то мы отдали подполковника ССО, которого в свое время мы задержали за госизмену, который работал на ГРУ", - рассказал Малюк.

И после этого, по его словам, россияне отдали Украине большое количество "азовцев".

"Эта работа продолжается, она постоянная. С министром внутренних дел Клименко мы вместе эффективно также работаем, он помогает, потому что и в Нацгвардии соответствующие негодяи задерживались. Руководство всегда реагирует очень ультимативно. Как только где-то мы там обнаруживаем кого-то, то, разумеется, они по факту сразу способствуют следствию, сразу нам помогают, выдают все возможные доказательства, отстраняют этих людей от должностей и так далее", - отметил глава СБУ.

"Кроты" в Воздушных силах

Напомним, в конце июля Служба безопасности Украины задержала летчика-инструктора Воздушных сил ВСУ, который шпионил в пользу российской военной разведки. Предатель передавал врагу данные о базировании истребителей F-16, Mirage 2000 и Су-24.

Подразделение, в котором проходил службу этот фигурант, выполняет боевые задачи по сбиванию вражеских ракет и дронов, а также отрабатывает по наземным целям, поддерживая операции украинской армии с воздуха.

Как установило расследование, этот агент выполнял одновременно несколько вражеских задач.

Он передавал информацию для подготовки новых ракетно-дронных атак РФ по объектам военно-воздушных сил. В частности, приоритетными целями врага были аэродромы базирования самолетов:

  • F-16,
  • Mirage 2000,
  • Су-24.

Агент собирал координаты размещения этих воздушных судов, графики и принцип очередности их вылета.

Кроме этого, агент передавал российской военной разведке личные данные пилотов ВСУ.

