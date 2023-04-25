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СБУ разоблачила корректировщика вражеских ударов по военным объектам Донецкой области

Фото: СБУ разоблачила корректировщика вражеских ударов по военным объектам Донецкой области (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сотрудники СБУ задержали коллаборанта, корректировавшего российские удары по военным объектам Донецкой области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

"Злоумышленником оказался житель Белозерского района, который в июле прошлого года дистанционно вышел на оккупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины. Он собирал для захватчиков информацию о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны на Бахмутском направлении", - пишет пресс-служба.

Российские спецслужбы интересовали разведывательные данные о расположении радиолокационных станций украинских войск. В частности предатель передавал врагу координаты базирования украинских военных на территории региона.

По его "наводке" россияне осуществляли артиллерийские обстрелы военных объектов.

Предатель был задержан во время выполнения вражеского разведывательного задания.

"Как установили киберспециалисты Службы безопасности, коммуникацию с агрессором он поддерживал через "связного" - представителя созданной оккупантами "милиции "ЛНР". По его указаниям коллаборационист выходил на местность и собирал разведданные, которые затем передавал врагу с подробным описанием расположения военных объектов и прилегающей территории, нанесением точек геолокации, через мессенджер в одной из популярных соцсетей", - пишет СБУ.

Во время обыска были изъяты мобильный телефон и ноутбук, которые предатель использовал для переписки с врагом.

Сейчас коллаборационист находится под стражей. Ему грозит до 15 лет заключения.

Фото: СБУ разоблачила корректировщика вражеских ударов по военным объектам Донецкой области (t.me/SBUkr)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Черкасской области была разоблачена российская шпионка, которая хотела устроиться в органы местного самоуправления.

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