СБУ разоблачила работника НАБУ на бизнесе в РФ: продавал оккупантам коноплю

Чиновник, который дислоцируется в городе Днепр и координирует деятельность Бюро в прифронтовых регионах, в частности Днепропетровской и Запорожской областях, по данным следствия, поддерживал контакты с представителями страны-агрессора и помогал своему отцу вести незаконную торговлю с РФ.

Следователи установили, что Магамедрасулов выступал посредником в продаже партий технической конопли, которую выращивал его отец, в республику Дагестан. Также проверяется информация о возможных контактах чиновника с российскими спецслужбами, в частности о передаче им закрытой информации о запланированных следственных действиях.

Фото: СБУ задержала Руслана Магамедрасулова (t.me/SBUkr)

Кроме того Магамедрасулов поддерживал связи с народным депутатом-беглецом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который связан со спецслужбами РФ и, по информации следствия, имеет влияние на деятельность НАБУ.

Следствием установлено, что отец чиновника, Сентябр Магамедрасулов, является гражданином РФ, но эта информация не была указана при оформлении допуска Руслана Магамедрасулова к государственной тайне, что является нарушением законодательства. Его мать, Ирина Магамедрасулова, проживает в Киеве, но получает пенсию в так называемой "ДНР" и публикует пророссийские комментарии в соцсетях, в частности в сообществах с символикой "Z". СБУ задокументировала, что она открыто поддерживает агрессию России против Украины и оправдывает военные преступления.

Несмотря на свою должность и ответственность за работу в прифронтовых регионах, Руслан Магамедрасулов почти постоянно находился в Киеве, а недавно вернулся с элитного отдыха на острове Тенерифе, где провел несколько недель.

Сейчас решается вопрос о сообщение должностному лицу НАБУ о подозрении по статье 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Следователи продолжают расследование для установления всех обстоятельств дела.