СБУ разоблачила глобальную сеть хакеров: среди участников были украинцы и россияне

"Злоумышленники похищали у известных компаний тайную информацию и персональные данные, а затем требовали за них "выкуп". Среди организаторов и участников группировки были граждане Украины и России", - отметили в СБУ.

За последние пять лет группа осуществила более трех тысяч кибератак против финансовых учреждений и корпораций западных стран. Известно, что у одной из американской компании хакеры требовали более 90 млн долларов.

После успешной операции правоохранители заблокировали даркнет-сайты, которые использовала группа, изъяли более 30 серверов и заблокировали более 200 криптовалютных счетов.

Национальная полиция Украины, Европол и Офис Генерального прокурора сотрудничали с СБУ в этой операции, а полученные вещдоки будут переданы международным партнерам для дальнейшего расследования и привлечения виновных к ответственности.